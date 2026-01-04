外交部の報道官は1月3日、米国がベネズエラに対して軍事攻撃を実施し、同国のニコラス・マドゥロ大統領とその夫人を拘束し米国へ移送したことについて記者団の質問に答えました。報道官は、「中国は、米国が主権国家に対して一方的に武力を行使し、さらに一国の大統領に手をかけたことに深く驚愕（きょうがく）し、強く非難する」と述べた上で、「米国のこのような覇権的行為は、国際法に深刻に違反し、ベネズエラの主権を侵害する