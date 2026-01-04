米国がベネズエラに対して軍事行動を開始したことを受け、国連駐在のベネズエラ代表団は現地時間１月3日、国連安全保障理事会議長国であるソマリアとグテーレス事務総長宛に書簡を送付し、四つの要求を提出しました。第一に、安全保障理事会の緊急会合を開催すること；第二に、安保理が米国の侵略行為を非難すること；第三に、米国が直ちに攻撃を停止すること；第四に、国連が米国の攻撃行為を非難することです。国連のグテーレス