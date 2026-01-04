J3福島は4日、期限付き移籍で加入した元日本代表FW三浦知良（58）の背番号が「11」に決まったことを発表した。クラブ公式サイトに「トップチーム体制」について文書を掲示し選手の背番号も記した。背番11で迎えるプロ41年目。2月には59歳に。移籍が決まった際にカズはクラブを通じ「サッカーに対する情熱は年齢を重ねても変わることはありません。福島ユナイテッドFCの一員として熱く戦います。みんなで新たな歴史を一緒に築い