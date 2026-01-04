22回目を迎えたアイスショーの「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」が4日、愛知県の日本ガイシアリーナで開催された。2003年に前身の「跳べ！氷上の華たちフィギュア王国・名古屋から世界へ」に始まり、22回目を迎える「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」は今回が最終回。ミラノ・コルティナ五輪に出場する選手も集結した。スペシャルゲストとして安藤美姫さん、鈴木明子さん、村上佳菜子さん、本郷理華さん