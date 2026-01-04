バレーボールＳＶリーグ・サントリーのドミトリー・ムセルスキー（３７）が４日、今季限りでの現役引退を発表した。家族とロシアに戻りたい気持ちが強まったといい、「いまピリオドを打つのが一番いいタイミングだ」と語った。２メートル１８の長身からの強打を武器に、ロシア代表では２０１２年ロンドン五輪で金メダルを獲得。１８年のサントリー加入後は、攻撃に特化した「オポジット」として得点を量産し、昨季誕生したＳＶ