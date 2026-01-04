年の瀬が迫る12月下旬、大勢の人が行き交う東京・日比谷ミッドタウンで、紫色のバケットハットからウェーブのかかったショートヘアを覗かせながら、イケメン俳優をじっと見つめる永野芽郁を発見。永野の“熱いまなざし”を受け止めるのは、若手注目株の俳優・木戸大聖だ。4月に「週刊文春」で田中圭との衝撃の禁断愛を報じられた永野。双方の事務所は不倫を否定したものの、永野は10社以上と契約していたCMが次々と終了。さら