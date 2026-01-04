高市早苗首相は４日に自身の公式Ｘ（旧ツイッターを更新。米国のトランプ政権によるベネズエラに対する大規模な軍事攻撃を受けて投稿した。トランプ政権は３日未明（現地時間）にベネズエラの首都カラカスに大規模な軍事作戦を実施。マドゥロ大統領夫婦を拘束して米国ニューヨークに移送した。高市首相は「ベネズエラでの事案を受け、日本政府としては、私の指示の下、邦人の安全確保を最優先としつつ、関係国と緊密に連携し