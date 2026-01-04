Image: Amazon 高騰前に確保！最近メモリやPCパーツの高騰が話題となっていて、このままだとPCの値段ヤバいのでは？ みたいな怪しげな空気が流れていますよね…。もう買えるうちに買っちゃったほうがいいのでは？と悩んでいる人も多いと思います。なので、見つけておきました。超ハイスペ！ってわけじゃないけど、普段使いにちょうどいいクラスの1台がこちら。 HP 15-fd インテル Cor