若い人と仕事をすると思わず年代や経験値の違いなのか、戸惑う事に遭遇することも。真面目な新人アルバイトのA君に思わず驚いてしまったある出来事とは！？ 今回は筆者の知人から聞いたコンビニで働く新人君との驚きエピソードをご紹介します。 若者新人アルバイト！ 思わず戸惑う！ まさかの発言！！