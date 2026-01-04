フジテレビ「週末はウマでしょ！」などに出演中のタレント神部美咲が4日、自身のインスタグラムを更新。この日、京都競馬場で行われた京都金杯と中山競馬場で行われた中山金杯をダブルで的中させたことを報告した。 【写真】勝利の女神様！的中馬券とドヤ顔ポーズ 「東西金杯W的中」と投稿し、京都金杯は1着⑮ブエナオンダ、2着⑪ファーヴェントのワイド⑪-⑮1870円、中山金杯は３着⑧