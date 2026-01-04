巨人・山崎伊織投手が４日、都内のホテルで行われた新春トークショーに泉口友汰内野手、田中瑛斗投手と出席。８５０人のファンの前で書き初めを披露した。昨季チームトップ＆キャリアハイ１１勝をマークした右腕は「一日一日を丁寧に生きる」と筆でしたため、「まず、字がキレイですよね（笑）ボク小学校１年生から鉛筆の硬筆を６年間習っていたので、字は比較的得意なんですよ」と自画自賛してファンを盛り上げた。選んだ理