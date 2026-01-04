CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ç4Æü¡ÖÃæÉôºâ³¦¿Í¿·½Õ¥µ¥í¥ó¡×¤¬À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Îºâ³¦¥êー¥Àー¤¬±É¥¨¥ê¥¢¤Î³èÀ­²½¤Ê¤É¤³¤È¤·¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûºâ³¦¥êー¥Àー¤Î¡È¤³¤È¤·¤ÎÅ¸Ë¾¡É Ž¢ÃæÉôºâ³¦¿Í¿·½Õ¥µ¥í¥óŽ£ Êª²Á¹â¤ä¿Í¼êÉÔÂ­ÂÐºö¤Î¤Û¤«ÃÏ°è³èÀ­²½¤Ê¤É CBC¥Æ¥ì¥ÓÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡© ¡ÖÂè67²óÃæÉôºâ³¦¿Í¿·½Õ¥µ¥í¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Î´ë¶È¤ä·ÐºÑÃÄÂÎ¤Î¥êー¥Àー8¿Í¤¬½Ð±é¡£Êª²Á¹â¤ä¿Í¼êÉÔÂ­