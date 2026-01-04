西武からポスティングシステムで米大リーグ入りを目指していた高橋光成投手（２８）は今オフのメジャー移籍を断念し、西武に残留することになった。西武が４日、契約合意したことを発表した。米球団との交渉期限は岡本と同じく日本時間５日午前７時（米東部時間４日午後５時）だった。高橋は群馬・前橋育英高から２０１５年にドラフト１位で西武に入団し、プロ１１年で通算７３勝７７敗。昨季は２４試合の登板で８勝９敗、防御