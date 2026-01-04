お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が4日、MBSテレビ「春一番！笑売繁盛」に生出演。結婚報道について言及した。リリーはかねて交際中のフリーアナウンサー、今川菜緒（29）と年内にも結婚濃厚であることが報じられている。正月三が日は休みで、今日が仕事始め。リリーは「1日にいきなり、ウソなんですけど、新聞に『見取り図リリー結婚』って記事が出て。しかも吉本を通してない。勝手に出されて。どうしたもんかなって思って