第104回全国高校サッカー選手権大会の準々決勝が4日に行われた。前回大会準優勝の流通経済大柏（千葉）は大津（熊本）と対戦。2年連続での国立行きを狙う流通経済大柏は、21分に大津の山本翼に先制弾を許すも、36分に金子琉久が同点ゴールを決めて振り出しに。その3分後、左サイドで得たフリーキックから、メンディー・サイモン友が最後右足で詰めて逆転。以降反撃に出る大津に対し、最後まで集中力を切らさずそのまま逃げ切り勝利