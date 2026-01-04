»¥ËÚ¡¦Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ï2026Ç¯1·î4Æü¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¾®Ã®»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê42¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï2025Ç¯11·î15Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¤«¤é16Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼Æâ¤ÇÃÎ¿Í¤Î½÷À­¡Ê40¡Ë¤Î¶»¤äÊ¢ÉÕ¶á¤Ê¤É¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À­¤Ï¤í¤Ã¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤ÎÃÎ¿Í´Ø·¸¤Ç¡¢Åö»þ¡¢Ãæ±û¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë2¿Í¤Ç½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³