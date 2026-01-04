22回目を迎えたアイスショーの「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」が4日、愛知県の日本ガイシアリーナで開催された。ミラノ・コルティナ五輪に出場する坂本花織（シスメックス）が出演。報道陣の取材に応じ、新年の抱負を問われると「もう現役も2、3カ月で終わるので。とにかく悔いのない、思い残すことがないように今を生きる」と言葉に力を込めた。昨年末は30日まで練習し、31日は家の掃除などをした後に祖母宅へ