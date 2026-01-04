ＪＲＡは１月４日、２３年の天皇賞・春を制したジャスティンパレス（牡７歳、栗東。杉山晴紀厩舎、父ディープインパクト）の競走馬登録を抹消したと発表した。今後は北海道日高郡新ひだか超のアロースタッドで種牡馬となる予定。同馬は２１年９月の新馬（中京競馬場、芝２０００メートル）で単勝１・５倍の人気に応えて初陣を飾った。同年のホープフルＳは２着に敗れ、翌年に出走した皐月賞、日本ダービーはいずれも９着。しか