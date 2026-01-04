FC東京は4日、サガン鳥栖から期限付き移籍中のブラジル人FWマルセロ・ヒアンが完全移籍加入することを発表した。現在23歳のマルセロ・ヒアンは2022年にバイーア（ブラジル）から横浜FCへと移籍すると、2024年に鳥栖に完全移籍した後、2025年1月にFC東京に期限付き移籍で加入した。2025シーズンは2025明治安田J1リーグで30試合出場8得点、2025JリーグYBCルヴァンカップで2試合出場3得点、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手