「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）新日本プロレスは４日、東京ドーム大会の観衆を「４万６９１３人超満員札止め」と発表した。今大会は柔道五輪金メダリストであるウルフ・アロンのデビュー戦、棚橋弘至の引退試合などで注目を集めていた。チケットは追加販売を含め完売していた。