前評判も高く、30年ぶりの優勝を期待されていた中大は、総合５位に終わったphoto by Kishimoto Tsutomu【青学大の黒田朝日に手も足も出なかった】「いや、もう悔しいのひと言ですね」第102回箱根駅伝、総合５位に終わった中央大の藤原正和監督は、悔しさを嚙みしめていた。往路は、昨年同様に中大らしいスピード感に溢れる駅伝を見せた。１区の藤田大智（３年）は首位の國學院大から９秒差の２位で溜池一太（４年）に