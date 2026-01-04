お笑い芸人の狩野英孝が、４日放送の「かのサンド」（フジテレビ系）に出演。昔の「爆笑ヒットパレード」の正月ロケを振り返った。そのロケは、東京・柴又帝釈天で行われ「九州から、かき氷早食いチャンピオンが来てた」そう。しかし、なぜだか「帝釈天で、俺ＶＳチャンピオンのかき氷早食い対決をやったんすよ！生放送で！」と回想。その結果、狩野は「こっちも、芸人魂があるから急いで食べたら、勝った」とまさかの勝利