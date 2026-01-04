新日本プロレス４日東京ドーム大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権・トルネードランボーマッチが開催され、ザック・セイバーＪｒ．（３８）＆大岩陵平（２７）＆ハートリー・ジャクソン（４５）の「ＴＭＤＫ」が第３２代の新王者となった。８チームが出場した時間差入場式のガントレット６人タッグマッチ。海野翔太＆上村優也＆武知海青と、成田蓮＆ＳＡＮＡＤＡ＆金丸義信の挑戦者組同士でスタートした。１分ごとにチ