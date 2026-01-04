明日5日は二十四節気の「小寒」。暦の上では本格的に寒さが厳しくなる頃を意味しています。明日5日朝は寒気が流れ込む北日本は今朝よりも厳しい冷え込みに。関東から九州、沖縄も最低気温は平年並みかやや高い程度で、寒の入りらしい寒さ。ヒートショックに注意が必要です。明日5日は「小寒」寒の入りらしい冷え込みに明日5日(月)は、冬型の気圧配置が強まり、気圧の谷が北陸を通過する見込みです。この影響で、北海道や東北は日