¢¢¤ËÆþ¤ë´Á»ú¤Ï¡Ä¡© ·ä´Ö»þ´Ö¤ÇÇ¾¥È¥ì¤·¤è¤¦¡ª ¢¢¤Ë´Á»ú¤ò°ì¤ÄÆþ¤ì¤Æ¡¢°ÕÌ£¤ÎÄÌ¤ëÆó»ú½Ï¸ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¢¤ËÆþ¤ë´Á»ú¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¡£ º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ï¤³¤Á¤é¡ª ¤Þ¤º¤Ï¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ê¤¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£Ê¬¤«¤Ã¤¿Êý¤ÏÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ º¸¤Î¥Ò¥ó¥È¾®³Ø¹»¤Ç¡»ÀÚ¤ÎÅÏ¤êÊý¤ò½¬¤¦¡£ ±¦¤Î¥Ò¥ó¥ÈÆüËÜ¤Î¿å¤Ï¡»¿å¤À¡£ Åú¤¨ º¸¤ÎÌäÂê Àµ²ò¤Ï¡ÖÆ§¡×¡£¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë Æ§ÀÚ¡Ê¤Õ¤ß¤­¤ê¡Ë Æ§½±¡Ê¤È¤¦¤·¤å¤¦¡Ë