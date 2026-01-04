J3奈良が4日、奈良県内のグラウンドで始動。今季から就任した元日本代表FW大黒将志監督（45）は初日からミーティングを含め約2時間のメニューを課し、自身も精力的に始動した。「すごく、みんな楽しそうにやっていた。初日からケガ人が出なくて良かった」監督デビューを振り返り、指揮官は表情を緩めた。アップの時から先頭に立ち、練習の意図を説明しながら消化。ボール回しでは、現役時代さながらの柔らかいタッチで、若手