¡Ö²øÊª¿·¿Í¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëCORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥º¡Ë¤Î¶Ê¡ÖGO¡ª¡×¤¬¡¢Spotify¤Ç1²¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿K¡ÝPOP¿·¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã±°ì¶Ê¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ëºÇÂç²»¸»¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àSpotify¤Ï2Æü¡ÖCORTIS¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥¤¥ó¥È¥í¶Ê¡ØGO¡ª¡Ù¤¬¡¢ÎßÀÑ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶ÊÈ¯É½¤«¤éÌó4¥«·î¸å¤ÇÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿²÷µó¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢MHN¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï4Æü¡ÖCOR