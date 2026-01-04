東京都内で開かれた「全国矯正展」＝2025年12月各地の受刑者が作る刑務所作業製品の売上高が4年度連続で増加したことが4日、公益財団法人「矯正協会」刑務作業協力事業部への取材で分かった。新型コロナウイルスの影響などで2020年度に過去最低の約3億6900万円に落ち込んだが、24年度は約8億1200万円にまで回復。販売価格の見直しや交流サイト（SNS）による広報で若者層に浸透したのが奏功した。刑務作業は、規律ある就業態度