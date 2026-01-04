「中山金杯・Ｇ３」（４日、中山）同じ勝負服の２頭によるゴール前の大接戦。制したのは、津村騎乗の明け４歳馬の７番人気カラマティアノスだった。２着は１番人気アンゴラブラック、３着には４番人気グランディアが入った。勝ち時計は２分０秒３（良）。表彰式では晴れ着姿の美女の登場が反響を呼んだ。華やかな着物、花の髪飾りの様相で登場したのは女優でモデルの高橋ひかる。キュートな笑顔で、勝利ジョッキーの津村を祝