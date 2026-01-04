ブリスベン国際大会期間：2026年1月4日～2026年1月10日開催地：オーストラリア ブリスベンコート：ハード（屋外）結果：[ウ ファンシエン / 穂積 絵莉] 0 - 2 [カロリナ ムホバ / プリシラ ホン] 試合の詳細データはこちら≫ ブリスベン国際第1日がオーストラリア ブリスベンで行われ、女子ダブルス1回戦で、ウ ファンシエン / 穂積 絵莉とカロリナ ムホバ / プリシラ ホンが対戦した。