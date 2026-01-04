OECD（経済協力開発機構）加盟国で合計特殊出生率が最下位にある韓国において、2024年に続き2025年も出生率上昇の動きが見られており、人口絶壁の危機に変曲点を迎えている。【関連】「地球上で真っ先に消え去る国は韓国」…“人口絶壁”の原因は？こうした動きをめぐっては「一時的な現象にすぎない」とする悲観論と、「人口構造変化の始まりだ」とする楽観論が交錯している。どの見方が正しいかは今後を見守る必要があるが、一つ