この記事をまとめると ■新車価格はマイナーチェンジや新型登場時に値上げされる傾向にある ■当初の価格から100万円以上も値上がるケースも存在する ■値上げの背景には先進安全装備をはじめ原材料費や輸送費高騰が挙げられる 新車価格が値上げする背景 最近は原材料費や輸送費が高騰して、値上げをする車種も増えた。大半の車種は、改良を行って商品力を高めたときに値上げするが、単純に価格を高めるだけの値上げもある。