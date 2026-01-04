大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第9節の試合が3日（土）と4日（日）に行われた。 前節を終え、3勝11敗で8位の東レアローズ静岡は、3勝13敗で10位の日本製鉄堺ブレイザーズとアウェーで対戦した。結果はGAME1、GAME2ともに東レ静岡が逆転でフルセット勝利。今季初の連勝を飾った東レ静岡は勝率を上げ、後続との差を広げた。 ©SV.LEAGUE ジェイテクトSTINGS愛知は大