大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第11節の試合が3日（土）と4日（日）に行われた。 埼玉上尾メディックスとクインシーズ刈谷の対戦は両日ともフルセットの熱戦に。GAME1は、終盤の逆転から第5セットを取り切った埼玉上尾の勝利。また、GAME2の第5セットは序盤からリードを奪った埼玉上尾。流れそのままGANE2も制し、ホームで2連勝を飾った。 ©SV.LEAGUE 前節を