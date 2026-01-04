4日、熊本県のPRキャラクターくまモンが「書初め」を披露しました。 くまモンは4日が「仕事始め」。 新年最初のイベントには国内外から約200人のくまモンファンが集まり、恒例の「書初め」を見守りました。 「３、２、１ ジャジャン！（歓声）」（書初め披露） くまモンは今年の干支「うま」を力強く描きました。 「うまかった」（久留米から）「こんなに上手とは思わなくて くまモンの才能にびっくりしました」「びっ