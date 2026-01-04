Ê¡²¬»Ô¤ÎÃË½÷»É½ý»ö·ï¤Ç¡¢ÃËÀ­¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Éé½ý¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHKT48¡×¤Î±¿±Ä»öÌ³¶É¤Ï4Æü¡¢ÀìÍÑ·à¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤ò18Æü¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î14Æü¤Î»ö·ïÈ¯À¸°Ê¹ß¡¢¸ø±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£