俳優の吉高由里子（37）が4日、自身のXを更新し、年末年始を体調不良の中で過ごしていることを明かした。【写真】「X」で寝正月を明かす吉高由里子吉高は「寝正月、、、」と書き出し、「はい。きました。風邪初めと言ったらいいのですかね…」とコメント。数日前から喉、鼻、咳、熱、耳の順に症状が出ているといい、「次はどこに来るんだー？」とユーモアを交えつつ、現在の体調をつづった。一方で、「でも感謝した方がいい