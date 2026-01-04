ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２７＝Ｍ・Ｔ）の日本人対決の行方に注目が集まっている。昨年１２月、井上はＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（メキシコ）に危なげない内容で判定勝ち。同じ興行で中谷もセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に判定勝ちを収めたものの、苦戦した印象を残した。両選手による５月の対戦が期待される一方