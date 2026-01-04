昨年７月に結婚を発表した元Ｋ―１王者・武尊が４日までにＳＮＳを更新。人気バンドマンとの写真をアップして話題になっている。自身のインスタグラムにロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａとロックバンド「ＥＬＬＥＧＡＲＤＥＮ」のボーカル・細美武士との３ショットを公開。武尊は「大晦日は大好きなお２人と」記し、「来年に向けて元気もらいましたありがとうございました」と感謝の言葉で締めた