◆第６４回京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）年始の京都を彩る名物レースが１８頭立てで争われ、１番人気のランスオブカオス（牡４歳、栗東・奥村豊厩舎、父シルバーステート）は５着に終わった。鞍上の吉村誠之助騎手＝栗東・清水久詞厩舎＝はこの日、２０歳の誕生日だったが同レース初Ｖはならなかった。勝ったのは、川田将雅騎手が騎乗した３番人気のブエナオンダ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩