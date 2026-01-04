メ～テレ（名古屋テレビ） 新年の訪れを告げる三重県尾鷲市の初競りが行われ、市場には威勢のいい声が飛び交いました。 4日、尾鷲市では夜明け前から2026年初めての漁が行われ、サバやブリ、マグロなど新鮮な海の幸が次々と水揚げされました。 新年を祝う乾杯のあと、午前7時すぎから尾鷲魚市場で2026年初の競りが始まると、威勢のいい声が響き渡り、仲買人らが希望の金額を木札に書き入れ、次々と競り落としていき