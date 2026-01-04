◆第６４回京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）年始の京都を彩る名物レースが１８頭立てで争われ、武豊騎手＝栗東・フリー＝騎乗のクルゼイロドスル（牡６歳、栗東・高橋義忠厩舎、父ファインニードル）は７着。１２番手で迎えた直線で、上がり３ハロン２位となる３３秒２の末脚で追い込んだが、掲示板には届かなかった。勝ったのは、川田将雅騎手が騎乗した３番人気のブエナオンダ（牡５歳、栗東