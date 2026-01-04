モデル、タレント、プロ雀士として活躍する“役満ボディ”岡田紗佳が4日、自身のインスタグラムを更新。艶やかなチャイナドレス姿を公開した。 【写真】スタイルの良さが際立つタイトなチャイナ服 「アプリ『おねがい社長！』オフショット」と投稿。スマホ向けゲームとのコラボ企画で着用したスタイル際立つ黒のノースリーブのチャイナ服と網タイツ姿でポーズを決める写真を添えた。 フォロワ