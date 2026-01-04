経済学者・成田悠輔氏がゲストと「聞かれちゃいけない話」をする対談連載。第9回目のゲストは、仲里依紗さんです。1月4日に放映されるドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！」について語った一部を紹介します。（構成・伊藤秀倫）。【画像】「不適切にもほどがある！」正月SPドラマの内容は？◆◆◆日本で史上初の女性の総理大臣が生まれるという予言成田『ふてほど』は続編が出るんでしたっけ。