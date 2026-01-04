巨人の丸佳浩外野手が４日、都内のホテルで行われた「新春トークショー〜読売ジャイアンツ２０２６〜」を体調不良のタメに欠席。ファンには冒頭にビデオメッセージが流され、大きな拍手が送られた。マスク姿で登場した丸は「本来だったら皆さまに会えて楽しいお話をさせていただきたかったのですが、今日は参加することができずに申し訳ございません」とまずは謝罪。「代わりに若い選手たちが例年に以上に楽しいお話をしてくれ