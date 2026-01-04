1953年にテレビでの放送がスタートし、年末の風物詩となっていったNHK紅白歌合戦。第76回を数える2025年は、「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに掲げて放送された。ゲスト審査員をつとめた文芸評論家・三宅香帆氏が、その模様を振り返る。（全2回の1回目／続きを読む）【画像】「すごい、これがプロだ」三宅香帆さん感動のパフォーマンスを見せた“5人組”、実際に使われた紅白の台本も…この記事の写真を全て見る三宅香