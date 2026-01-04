歌手で俳優の福山雅治（56）が、2日放送のTBS系「ニノなのに新春SP」（後9・15）にゲスト出演し、上京後のオーディションにまつわるエピソードを明かした。番組名にかけて、出演者たちのまさかのエピソードを紹介。福山は長崎の高校を卒業後、歌手を目指して上京した。番組では「オーディションに合格していたはずなのに合格通知が届かなかった」との逸話について話した。現在の所属事務所が創立10周年を記念し、10本の映