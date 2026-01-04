「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）ＬＤＨとＤＤＴに所属し、アーティストとプロレスラーの“二刀流”として活動する武知海青が、ど派手なリングインを果たした。所蔵する１６人組ダンス＆ボーカルグループＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥがオープニングパフォーマンスを披露する中、マントを脱ぎ捨てリングコスチューム姿の武知が登場した。さらに上村優也、海野翔太と合流した。第１試合のＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選