自身のSNSで現役引退を発表した島内宏明(C)産経新聞社昨季まで楽天でプレーしていた島内宏明が1月4日、自身のXを更新。現役引退を発表した。島内は2022年7月23日の西武戦（ベルーナドーム）で達成した通算1000安打の記念ボードを掲げる写真など4枚を投稿。「この度、現役を引退します」と報告した。【写真】35番の雄姿を忘れない…現役引退を発表した島内宏明の投稿をチェック島内は2011年ドラフト6位で楽天に入団。当時の監督