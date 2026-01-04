牡羊座・女性の運勢 パワフルな社会運が輝く今週です。いまは自分で考え自分で実行するのに向く時期で、「自分がいまどこまでできるのか」。ここでつかむそんな手ごたえは今後に財産となって残るでしょう。ただ非常にやる気があるぶん、プライベートはやや二の次になりがちかも。家族関係は円満ですが、同時に牡羊座自身とのテンションとはやや合わないため、イライラさせられることも。そこも含め、上手な予定&時間の